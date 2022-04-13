Египет поможет Европе отказаться от российского газа

Итальянская Eni подписала соглашение об увеличении добычи газа в Египте и наращивании поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что этот шаг был сделан в то время, когда Европа активизировала усилия по поиску альтернативных источников импорта газа, чтобы сократить свою зависимость и отказаться от российского газа. При этом не только Египет может помочь в этом. Премьер-министр Италии Марио Драги ранее заключил сделку по увеличению импорта топлива из Алжира, чтобы заменить часть из 29 млрд куб.м., которые страна получает из России.

В 2015 году Eni открыла сверхгигантское газовое месторождение Zohr в Египте. Компания утверждает, что договорилась с Египетской холдинговой компанией природного газа (EGAS) об увеличении добычи газа и активизации разведки на существующих и новых месторождениях. Соглашение может привести к отгрузке в Европу в этом году до 3 млрд куб.м. СПГ.