Министерство обороны США поделилось данными о состоянии российского ракетного крейсера «Москва», который накануне подвергся ракетным ударам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает CNN.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил взрыв на «Москве». Однако Соединенные Штаты пока не могут уточнить, поразила ли крейсер украинская ракета.

«Мы считаем, что корабль способен идти своим ходом, и он это делает, вероятнее всего, он двигается в восточном направлении. По идее, его доставят в Севастополь для ремонта, но мы не знаем, чем именно это спровоцировано», – заявил Кирби.

Он также добавил, что крейсер «Москва» находился ориентировочно в 60 морских милях от Одессы в группе с другими кораблями РФ. Затем на корабле последовал минимум один взрыв, что нанесло ему значительные повреждения.