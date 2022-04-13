Стример Нигяр Мансурова: «Почему азербайджанским девушкам не заниматься киберспортом?»

Понятия «стрим» и «стример» в последнее время все чаще употребляются в молодежной среде. Но что же это такое? Стрим означает «поток» (англ. stream). Иначе говоря, под стримом подразумевается потоковая передача данных через Интернет в различных медиа-форматах. В Азербайджане стриминг в основном охватывает развлекательную, образовательную или познавательную сферы.

Нигяр Мансурова (стримерский ник - Nami) с подросткового возраста интересуется киберспортом, а теперь больше работает ведущей и инфлюенсером.

- Как вы познакомились с киберспортом?

- Меня с детства очень интересовали виртуальные игры. Я увлеклась ими в 12 лет благодаря брату. Потом я продолжила играть самостоятельно и, наконец, попробовала себя в роли cтримера. Киберспорт объединяет людей и помогает им проводить время более эффективно.

- Как изменило вашу жизнь знакомство с Gaming League Azerbaijan?

- Я наблюдала за развитием киберспорта, а также стриминга в других странах. Всегда желала высокого развития данного направления в Азербайджане. Gaming League Azerbaijan приветствовала мои идеи и предложения в этой области. Таким образом, мы начали сотрудничество в организации трансляций и комментирования различных соревнований.

- Вы помните свой первый эфир в качестве стримера?

- Я очень волновалась во время первого прямого эфира, который длился 2-3 часа. Старалась быть спокойной и свободной, не стесняться камер. В эфире я комментировала и выражала свое мнение об игре геймеров. Зрители же слушали и наблюдали за каждой моей реакцией - это немного напрягало. Но со временем это напряжение уменьшилось. Теперь я спокойно могу комментировать и стримить, у меня даже бывают по 5-6 часов прямых эфиров. Я регулярно публикую информационные, технологические и игровые трансляции и комментарии к играм на своем канале NamiRitz на платформе Twitch.

- Как вы думаете, киберспорт - это развлечение или спорт?

- Конечно, это спорт. Киберспорт принят и признан во всем мире как вид спорта. Мне жаль, что некоторые люди относятся к этому как к простому развлечению. Можно развивать множество навыков в данной области. Способные люди также могут зарабатывать, профессионально занимаясь киберспортом, и даже иметь шанс представлять нашу страну на международной арене. Я верю, что в будущем киберспорт будет более успешным в нашей стране. Желаю нашим геймерам большой удачи на международной арене.

- Девушки обычно не очень интересуются киберспортом. Как ваши подруги относятся к вашей профессии?

- Раньше они удивлялись. Я не понимаю тех, кто не любит, когда девушки занимаются киберспортом и играми. Почему нам не быть в киберспорте, в технологиях? Теперь же в последнее время я чувствую разницу. Например, некоторые мои подруги после меня также начали интересоваться киберспортом, теперь они тоже играют, и киберспорт стал для них большим увлечением.

Помимо стримов, совместно с Gaming League Azerbaijan я организую интересные соревнования и турниры на «Бизон Арене». Многие игроки собираются здесь, соревнуются и хорошо проводят время. Победители получают в награду техническое оборудование. Во время стрима мы видим, насколько велик интерес к киберспорту, который делает жизнь еще увлекательнее и красочнее.