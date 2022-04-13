Франция арестовала отели супруги российского миллиардера

Во Франции на Лазурном берегу арестовали два отеля, которые принадлежат компании жены российского миллиардера Геннадия Тимченко. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на заместителя директора российского Transparency International Илья Шуманов.

Согласно информации, это четырехзвездочный отель Grand Coeur & Spa, который находится на горнолыжном курорте Мерибель, и пятизвездочный отель Hôtel Le Club de Cavaliere & Spa на Лазурном берегу. Адреса отелей есть в списке Министерства финансов Франции с перечнем имущества, подлежащего заморозке.