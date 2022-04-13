Франция арестовала отели супруги российского миллиардера
Во Франции на Лазурном берегу арестовали два отеля, которые принадлежат компании жены российского миллиардера Геннадия Тимченко. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на заместителя директора российского Transparency International Илья Шуманов.
Согласно информации, это четырехзвездочный отель Grand Coeur & Spa, который находится на горнолыжном курорте Мерибель, и пятизвездочный отель Hôtel Le Club de Cavaliere & Spa на Лазурном берегу. Адреса отелей есть в списке Министерства финансов Франции с перечнем имущества, подлежащего заморозке.
Из выписок реестра французских компаний следует, что компанию Murgier Sports (55%), которой принадлежат отели, контролирует жена Тимченко, гражданка Финляндии Елена Ермакова.
Издание напоминает, что Тимченко владеет частной инвестиционной группой «Волга», его активы оцениваются в $22 млрд. «Волга» инвестирует в несколько ключевых секторов российской экономики, а также является акционером банка «Россия». Тимченко занимает шестую строчку списка самых богатых россиян по версии Forbes. Его считают одним из доверенных лиц президента Владимира Путина.