Прокуратура: Марадону убили «по неосторожности»

Прокуратура считает, что они совершили убийство по неосторожности. Легендарный футболист скончался в ноябре 2020 года у себя дома. Незадолго до этого он перенёс операцию на головном мозге. Звезде аргентинского футбола было 60 лет.

Восемь врачей, которые лечили бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадону в 2020 году, предстанут перед судом. Об этом сообщил телеканал France24.

По мнению прокуратуры, медицинский персонал, который должен был ухаживать за Марадоной в период его восстановления после операции, фактически бросил футболиста на произвол судьбы и оставил его в беспомощном состоянии. Главными обвиняемыми прокуратура считает семейного врача футболиста Леопольдо Луке и психиатра Агустину Косачов. В деле фигурируют ещё шесть специалистов, включая психолога и медицинского координатора.

Обвинение настаивает на том, что они проявили халатность, хотя знали, что это может стоить Марадоне жизни. Фигурантам дела грозят суровые тюремные сроки — до 25 лет лишения свободы.

Причиной смерти Марадоны стал отёк лёгких, вызванный сердечной недостаточностью. Врачи утверждают, что он умер ночью во сне. Однако во время расследования обстоятельств смерти обнаружились расхождения между этими данными и показаниями других врачей и свидетелей.