Кишинев обвинил Москву в попытке вербовать граждан Молдовы для войны в Украине

Молдова в четверг обвинила российскую армию в попытке вербовки молдавских граждан для войны в Украине. "Европейская правда" пишет, что об этом говорится в публикации Reuters.

Согласно сообщению, это произошло через несколько дней после того, как британская военная разведка заявила, что Москва пыталась пополнить свои силы в Украине, вербуя население в Приднестровье.

"Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, наших семей. Такие вещи очень опасны, и их необходимо остановить", - заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Глава МИД не сообщил дальнейших подробностей, но сказал, что представители МИД Молдовы регулярно встречаются с послом России и что позиция Молдовы в этом отношении предельно ясна.