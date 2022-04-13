Россия обстреляла села в Харьковской и Сумской областях Украины
Российские вертолеты обстреляли села Харьковской области, повреждены дома, двое детей получили ранения, сообщает РБК-Украина.
Российские войска атаковали и село Александровка.
Также сообщается, что россияне впервые за 10 дней обстреляли со своей территории приграничные населенные пункты Сумской области, передает "Украинская правда" со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого. Были сброшены 120-мм мины, повреждены частные дома.