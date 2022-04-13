Ровшан Рзаев рассказал послу Германии о возвращении в Карабах

Гостям была предоставлена подробная информация о государственной политике, проводимой под руководством президента Ильхама Алиева в сфере работы с беженцами и вынужденными переселенцами в нашей стране. Были отмечены важные заслуги первого вице-президента Мехрибан Алиевой в реализации этой политики.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Германии Вольфгангом Манигом, аккредитованным в нашей стране региональным руководителем по экономическому сотрудничеству Германии Лидией Кристманн и директором GİZ по стране Карин Хорхан.

Было отмечено, что в результате победного завершения 44-дневной Отечественной войны, прекращения оккупации агрессивной Армении, восстановления территориальной целостности нашей страны появилась возможность возвращения вынужденных переселенцев на родину и на основании поручений главы государства были приняты необходимые меры для обеспечения их добровольного, достойного и безопасного возвращения.

На освобожденных территориях ведется широкомасштабная работа, реализуются инфраструктурные проекты, на месте полностью разрушенных армянами сел и городов строятся населенные пункты современного типа, подчеркнул Р.Рзаев. В то же время он сообщил, что мины и неразорвавшиеся снаряды серьезно препятствуют безопасности, их обезвреживание заняло много времени и стало фактором, замедляющим возвращение вынужденных переселенцев.

Тем не менее восстановительно-строительные работы в оперативном порядке координируются специальным штабом, созданным распоряжением главы государства для решения вопросов на этих территориях в централизованном порядке. Главным приоритетом большой отдачи является эффективное использование экономического потенциала Карабаха и Восточного Зангезура, обеспечение устойчивого заселения этих территорий на общинной основе.

Было особо отмечено значение связей Государственного комитета с германским обществом международного сотрудничества (GIZ) и выражена благодарность за поддержку проектов, связанных с вынужденными переселенцами.

Гости поблагодарили за теплый прием. Высоко оценив завершение конфликта в регионе и создание условий для возвращения вынужденных переселенцев, дипломаты выразили желание правительства Германии оказать содействие в установлении устойчивого мира и восстановлении межобщинных связей. Они подчеркнули, что и в дальнейшем планируется продолжить поддержку проектов, связанных с вынужденными переселенцами.