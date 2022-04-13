В Турции заявили, что не помогали россиянам эвакуироваться с крейсера «Москва»

Русская служба BBC пишет о том, что именно турецкие моряки помогли российским военным, ранее сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Кроме того, по утверждению министра, турецкие и румынские власти подтвердили, что судно было потоплено. Турецкий чиновник не стал комментировать Турецкой службе BBC эти заявления.

Министерство обороны России ранее в четверг сообщило, что корабль «сохранил плавучесть», отрицая утверждения, что по «Москве» нанесли удар украинские военные. По данным российских военных, на корабле начался пожар и на нем «сдетонировали боеприпасы». В Киеве же заявили, что по «Москве» был нанесен удар украинскими ракетами «Нептун».

В Пентагоне также считают, что крейсер «Москва» все еще на плаву. Представитель ведомства Джон Кирби сказал CNN, что на корабле произошел по меньшей мере один взрыв, причинивший кораблю значительный ущерб. При этом сказать точно, что именно стало причиной взрыва, в США пока не могут.