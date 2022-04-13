Рада признала войну России против Украины геноцидом

Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа. За соответствующее постановление проголосовали 363 народных депутата, сообщает УНИАН.

Согласно информации, в постановлении депутаты также призвали международное сообщество осудить военные преступления и преступления против человечности, которые совершают россияне в Украине.

«Россия не просто хочет захватить нашу территорию или разбить войско. Ее цель – уничтожить наше государство и нацию. Действия россиян в Мариуполе, Буче, Бородянке и многих других местах подпадают под определение преступления геноцида», - написал в Facebook народный депутат от евросолидарности Владимир Вятрович.