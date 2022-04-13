Россиянку вызвали в полицию за желто-синий маникюр

В России правоохранители вызвали на профилактическую беседу жительницу Ялты из-за ее «социально–опасного» маникюра, пишет «Росбалт».

Согласно сообщению, работающая в сфере документооборота, переводов и оформления документов 46-летняя женщина сделала маникюр в желто-синих цветах, как на украинском флаге. На это обратил внимание посетитель, который пожаловался в полицию.

Во время беседы женщина рассказала полицейским, что в 2021 году стала российской гражданкой, до этого была гражданкой Украины. По ее словам, цветам лака она не придала особого значения.