Украина получит ударные американские беспилотники

Согласно сообщению, на прошлой неделе представители Украины встретились с General Atomics, производителем боевых беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно-ударного дрона армии США. Переговоры не могли состояться без санкции Белого дома. «При поддержке правительства США эти беспилотники могут оказаться в распоряжении украинских военных в считанные дни», - заявил Forbes представитель компании.

MQ-9 Reaper – модульный разведывательно-ударный БПЛА. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 метров. Максимальная продолжительность полета – 24 часа. Беспилотник имеет шесть точек подвески. Может нести до 4 ракет класса «воздух – земля», или до 8 в модификации MQ-9A, или 4 ракеты «Хеллфайр» и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением. Кроме того, дрон может оснащаться разведывательно-навигационным оборудованием, что позволяет использовать его для наведения на цель управляемых боеприпасов.