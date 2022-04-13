Лондон ввел санкции против партнеров Романа Абрамовича
Власти Великобритании ввели санкции против исполнительного директора компании Millhouse Capital UK Ltd. Евгения Тененбаума и управляющего директора Millhouse Давида Давидовича – давних партнеров Романа Абрамовича по бизнесу.
Активы предпринимателей заморожены, сообщило британское казначейство в четверг.
Ранее Королевский суд Джерси (является Британским коронным владением) выдал ордер на заморозку связанных с Абрамовичем активов на сумму $7 млрд. Это примерно половина всех его активов. Против Романа Абрамовича санкции Великобритании были введены в марте.