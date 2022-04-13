Верховная Рада запретила символы Z и V
Верховная Рада приняла законопроект о запрете символики, используемой российской армией при вторжении в Украину.
Согласно документу, под запрет попадают буквы Z и V, символика вооруженных сил РФ, любая пропаганда «военной спецоперации» в Украине. Символику нельзя использовать на одежде, в соцсетях, СМИ, рекламе, общественных местах. Допускается показ символики в произведениях и материалах, «созданных с целью осуждения российского режима», и материалах СМИ, которые не оправдывают действия России.