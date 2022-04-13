США не будут возвращать российским бизнесменам их арестованные активы

США не намерены возвращать попавшим под санкции россиянам их арестованные активы. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в Экономическом клубе Вашингтона.

«Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их», - заявил Салливан, которого цитирует ТАСС.

«Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», - ответил советник президента на вопрос, могут ли власти США вернуть впоследствии владельцам задержанные активы вроде дорогостоящих яхт.

Джейк Салливан также сообщил, что США готовят новые меры по пресечению уклонения России от санкций. «В ближайшие дни мы сосредоточимся на уклонении от уплаты налогов», - заявил Салливан, передает Reuters.