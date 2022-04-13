В российском Белгороде заявили о еще одном обстреле села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о еще одном обстреле села со стороны Украины.

«Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет», – написал Гладков в Telegram. Он добавил, что в данном селе уже был объявлен режим ЧС, люди вывезены за его пределы.

Ранее Гладков, а также губернатор Брянской области и ФСБ сообщили об обстрелах с украинской стороны небольших населенных пунктов в этом регионе и приграничного КПП.

Украинский центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны назвал это кампанией по «нагнетанию антиукраинской истерии».

Накануне Министерство обороны РФ пригрозило атаковать «центры принятия решений, в том числе, и в Киеве», если Украина будет проводить операции на территории России, напоминает BBC.