«Азов» считает, что деблокада Мариуполя возможна

В полку «Азов» считают, что деблокада Мариуполя возможна, и ждут соответствующих решительных действий от военно-политического руководства Украины, заявил заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар в комментарии «Радио Свобода».

«Мы надеемся, мы боремся с оптимизмом и ждем решительных действий нашего военно-политического руководства относительно деблокады города, победы в этой войне. Мы считаем, что деблокада возможна», - цитирует Украинская правда слова Паламара.

По его словам, никто из экспертов и аналитиков не думал, что группа защитников Мариуполя будет так долго держаться, но они держатся. Паламар подчеркнул, что у защитников Мариуполя хватает духа для того, чтобы защищать город, «сколько нужно».