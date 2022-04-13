Москва и Париж положили конец Минской группе ОБСЕ

« 24 февраля этого года Вашингтон и Париж свернули все контакты с Москвой в рамках «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Между тем реальная обстановка на Южном Кавказе не допускает переговорных пауз. Требуются дальнейшие последовательные шаги по восстановлению в регионе долгосрочного мира и стабильности, если США и Франция прекратили сотрудничество сопредседателей » . Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В связи с этим, по ее словам, посол по особым поручениям Игорь Ховаев продолжит свою работу в новом качестве, а именно специального представителя министра иностранных дел РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В центре его внимания будет тематика подготовки мирного договора между Баку и Ереваном. Захарова, выразила надежду на поддержку усилий Ховаева со стороны «наших союзников и партнеров в Баку и Ереване». «Открыты для конструктивного взаимодействия с другими заинтересованными игроками», - подчеркнула Захарова.

Отметим, что, по имеющейся у haqqin.az информации, находящийся в Ереване в настоящее время Брис Рокфей посетил Армению не как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, а как представитель МИД Франции по вопросам Восточного партнерства.

Из сегодняшнего заявления официального представителя МИД РФ и посещения Армении Рокфея можно сделать окончательный вывод: Минская группа ОБСЕ приказала долго жить.