CNN: пожар на борту «Москвы» продолжается

На российском крейсере «Москва» все еще продолжается борьба с пожаром. Русская служба BBC пишет, что об этом рассказал высокопоставленный американский чиновник в интервью CNN.

По словам чиновника, крейсер движется на восток, и, по всей видимости, направляется в порт Севастополя для ремонта.

Кроме того, по данным американских военных, другие российские корабли на севере Черного моря возле «Москвы» впоследствии переместились южнее.

Крейсер «Москва» начал подавать сигналы бедствия в среду вечером. Украина заявляет, что корабль загорелся после обстрела украинскими противокорабельными крылатыми ракетами «Нептун». Поступала также информация, что после пожара он затонул. Минобороны РФ утверждает, что крейсер загорелся после взрыва боеприпасов, а судно «сохраняет плавучесть».