Глава спецслужб Украины: главной целью России было убийство Зеленского

Россия прежде всего планировала уничтожить президента Украины Владимира Зеленского и установить марионеточное правительство из «людей с погонами», рассказал в интервью BBC секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. Об этом пишет украинское издание NV.ua.

«План был довольно прост и дерзок: прежде всего, уничтожение президента нашей страны. У них это стояло вопросом номер один, и было несколько попыток по этому вопросу», - утверждает Данилов.

По словам секретаря СНБО, он получил первые данные вечером 22 февраля, после чего проинформировал президента, Управление госохраны, премьер-министра, главу МВД и другие соответствующие органы. После этого было еще четыре попытки, последняя, информацию о которой Украина получила от партнеров, – 7 марта.

Отвечая на вопрос о том, была ли стрельба на подходах к Офису президента, Данилов сказал, что «стрельбы в первые дни было немало»: «…Я не хочу говорить о количестве людей, которых положили в первые дни, ДРГ (диверсионно-разведывательные группы – ред.) которые были на территории. Они здесь были. Вы не думайте, что они шли неподготовленными. Была сетка, были проработаны многие моменты. Но я благодарен и охране президента, и Управлению государственной охраны, которое держало и держит правительственный квартал, и всем нашим военным».

Данилов сказал, что марионеточное правительство в Украине должны были возглавить «люди в больших погонах». Он не назвал этих людей, но заявил, что это не Виктор Медведчук и не Виктор Янукович.