Крысы бегут с тонущего корабля: сын Якунина выступил против Путина

Сын бывшего главы холдинга «Российские железные дороги» и друга Путина Владимира Якунина, Андрей Якунин, в интервью итальянскому каналу La7 заявил, что выступает против войны в Украине, пишет The Insider.

«Многие россияне решительно выступают против военного вторжения в Украину, и я один из них», - сказал Якунин, добавив, что никогда не голосовал за президента РФ Владимира Путина и его партию.

13 апреля Великобритания внесла в очередной российский санкционный список еще более 200 имен. Среди них экс-глава РЖД Владимир Якунин. Как отмечается в сообщении, санкции предусматривают замораживание денежных средств и экономических ресурсов лиц, организаций или органов, причастных к дестабилизации Украины или подрыву ее территориальной целостности.