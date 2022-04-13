Хафка стал невыездным
Изменена мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении известного азербайджанского бизнесмена Хафиза Мамедова. Об этом haqqin.az сообщил адвокат Хафиза Мамедова, Орхан Джафарбейли.
По словам адвоката, мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Мамедова заменена мерой пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, решением Ясамальского районного суда от 25 января 2022 года в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 213.3 Уголовного кодекса по фактам уклонения от уплаты налогов и взносов на обязательное государственное соцстрахование в размере 1 465 200 манатов, в отношении бизнесмена Хафиза Мамедова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Впоследствии Мамедов был отпущен под домашний арест в связи с погашением определенной части долга.