В украинский город под Херсоном вошли российские войска

Российские войска вошли в украинский город Олешки, через который проходит автодорога в Херсон. На здании местной администрации уже вывесили флаг России, сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Евгения Рищука.

Рищук призвал горожан не выходить на улицу, поскольку там будут находиться российские патрули. «У нас возник вопрос с патрулированием улиц. Местные патрули не будут сотрудничать с российскими. То есть россияне уже будут сами патрулировать улицы», - заявил Рищук.

В то же время, по словам Рищука, пока будет возможность, он будет продолжать контролировать определенные процессы в городе.