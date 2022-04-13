Forbes назвал самую дорогую военную потерю России в Украине

Поврежденный российский крейсер «Москва» стал самой дорогой военной потерей РФ в войне с Украиной. Об этом пишет Forbes. .

Forbes рассчитал приблизительную стоимость, сравнив «Москву» с крейсером того же класса «Украина», который в 1995 году стоил 720 млн долларов.

В 2020 году крейсер ремонтировали. Стоимость ремонта точно неизвестна, но в ссылке на новость о ремонте от государственной «Крымской газеты» указана сумма 30 млрд рублей, или 363 млн долларов по курсу на 14 апреля; в самом тексте этой суммы нет.

До «Москвы» самой дорогой потерей для России был большой десантный самолет Ил-76. Его стоимость – 86 млн долларов.

С начала вторжения, по расчетам Forbes, Россия потеряла техники более чем на 10,8 млрд долларов. Украинская армия превратила ее в металлолом, стоимость которого Forbes оценивает в 45 млн долларов