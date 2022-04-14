Переговоры Али Асадова и премьер-министра Албании
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой, находящимся с официальным визитом в Баку, сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.
Согласно сообщению, стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Албанией в различных сферах. Али Асадов и Эди Рама подчеркнули важность визита премьер-министра Албании с точки зрения расширения двустороннего сотрудничества.
Стороны, отметив, что сотрудничество в области энергетики является одним из основных направлений азербайджано-албанских связей, подчеркнули значение совместной реализации проекта «Южный газовый коридор».
На встрече также обсуждались вопросы укрепления политических связей между двумя странами, перспективы расширения сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, инвестиционной, туристической и других сферах.