Минобороны России признало: Крейсер «Москва» затонул
При буксировке крейсер «Москва» потерял остойчивость и затонул, сообщило Минобороны России.
«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РИА Новости.
В ночь на четверг на борту ракетного крейсера «Москва» произошел пожар, в результате сдетонировал боезапас, сообщало Минобороны России. Крейсер получил серьезные повреждения, экипаж эвакуирован, утверждало военное велъдомство. Сообщалось, что крейсер «Москва» сохраняет плавучесть. Принимались меры по буксировке крейсера в порт. При этом Украина заявила, что корабль загорелся после обстрела украинскими противокорабельными крылатыми ракетами «Нептун». Украинские СМИ также сообщали, что после пожара корабль затонул.