Эмоциональная речь Пашиняна: «События вокруг горы Фаррух – пример всем армянам. Мы начнем сдавать Карабах по частям»

Говоря об итогах второй карабах ской войны, премьер-министр Армении также отметил, что если бы он «сдал» семь прилегающих к Карабах у районов, то, быть может, спас бы тысячи жизней, а «не сдав, фактически, стал автором решений, которые привели к тысячам жертв».

Пашинян заметил, что если бы они до конца следовали переговорной логике, доставшейся от Сержа Саргсяна, то Карабах был бы сдан. «Потому что, даже если бы должен был состояться референдум, он должен был бы состояться в сроки, согласованные между сторонами. А Азербайджан заявил: «Никакого референдума в ближайшие 50 лет не будет, пусть азербайджанцы вернутся в Карабах, поживут вместе 50-100 лет, азербайджанские населенные пункты заселятся, а там через 50-100 лет посмотрим, что произойдет, ни на какое другое условие мы не согласны», - сказал Пашинян, подчеркнув, что в результате всего переговорного процесса предыдущего периода Армения лишилась политического и дипломатического пространства.

При этом, по его заверению, власти Армении ни в коей мере не желали и не желают начала новой войны. «Нам говорят, вы сдали Шушу. Хотя война была именно за Шушу. Нам говорят, так остановили бы войну. А что, по-вашему, мы не думали остановить войну? Или говорят, предотвратили бы войну. А что, мы не думали о ее предотвращении? Это было просто невозможно. Я говорил об этом несколько раз. Наши ребята, которые пали, отстаивали именно это право. Они отстаивали возможность не сдавать Карабах. И то, о чем я говорю – попытка не сдать Карабах. И если мы пойдем другим путем – обязательно его сдадим. События вокруг горы Фаррух – вам в пример. Мы начнем сдавать все по частям. Хватит обманывать друг друга», - не смог сдержать свои эмоции Пашинян.

Пашинян убежден, что «нынешнее правительство Армении открывает путь, чтобы вывести армянский народ из состояния жертвенного агнца. Вчерашним выступлением мы открываем пространство, путь для Республики Армения к сохранению государственности... Армения – суверенное государство, мы должны вернуть себе право что-то решать, потому что мы страна, мы не стойло, мы страна, мы граждане, мы не жертвенные агнцы, чтобы в разных местах решали, как и сколько нас резать и прощать. Мы государство, мы нация, мы суверенны. Да, мы горды, мы кровоточим, но у нас есть самолюбие, и мы не позволим кому-то решить отнять у нас наше право».