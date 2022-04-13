Зеленский: ближайшая цель России – окружить 44 тысячи украинских военных

В разговоре с журналистом президент Украины подчеркнул, что восток страны сейчас представляет собой наиболее сложную ситуацию для Вооруженных сил Украины, и впервые озвучил количество украинских военных в Донбассе: «Ближайшая цель России – окружить 44 тысячи украинских военных в полномасштабной битве за Донбасс и забрать его».

Ближайшая цель России – окружить украинских военных в полномасштабной битве за Донбасс и забрать его, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC News.

Что касается погибших в Мариуполе, то Зеленский сказал, что там могли быть убиты десятки тысяч человек. «У нас также есть информация о том, что наряду с этими десятками тысяч погибших многие пропали без вести. Мы знаем, что им заменили документы, им дали российские паспорта и увезли вглубь России – кого в лагеря, кого в другие города. Что происходит с этими людьми, никто не знает. Сколько убитых, никто не знает», - цитируют Зеленского украинские СМИ.

По словам Зеленского, военные преступления в Мариуполе, Буче и Бородянке еще больше сузили возможность мирных переговоров с РФ. «Дело не во мне – дело в России. У них не будет больше шансов поговорить с нами», - подчеркнул президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что европейские страны, которые продолжают покупать российскую нефть, зарабатывают деньги на чужой крови. Президент выделил Германию и Венгрию, отметив блокирование с их стороны попыток ввести эмбарго на продажу энергоносителей, от которых Россия может получить до 326 миллиардов долларов в этом году.

Зеленский также указал, что среди руководства Украины растет разочарование относительно Берлина, поддержавшего некоторые санкции против России, но до сих пор сопротивлявшегося призывам поддержать более жесткие меры в вопросе нефти.

Президент заявил также, что Украина не получает поставки достаточно быстро, чтобы отразить нападение России: «США, Великобритания, некоторые европейские страны – они пытаются помочь и помогают. Но все же нам нужно это раньше, раньше и быстрее. Ключевое слово – сейчас».