США готовы помочь Азербайджану и Армении достичь мира
США готовы помочь Азербайджану и Армении достичь всеобъемлющего мира, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы сохраняем приверженность делу продвижения мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа. Мы приветствовали... прошедшую 6 апреля в Брюсселе встречу премьер-министра Пашиняна и президента Алиева, включая положительную динамику подготовки к мирным переговорам и формирование двусторонней комиссии по делимитации границ. Как подчеркнул госсекретарь в ходе переговоров с этими двумя лидерами накануне, 5 апреля, мы продолжаем поощрять дальнейшие мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном. И госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты готовы к двустороннему сотрудничеству с партнерами-единомышленниками, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь странам достичь долгосрочного всеобъемлющего мира», - отметил дипломат.