Саудовский принц отказался продать Twitter Илону Маску

Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, один из крупнейших акционеров Twitter, отклонил предложение основателя Tesla и SpaceX, богатейшего человека планеты Илона Маска по покупке 100% акций соцсети.

«Я не верю, что предложенная Маском цена (54,20 доллара за акцию) близка к реальной стоимости Twitter, учитывая перспективы роста компании. Будучи одним из крупнейших и долгосрочных акционеров Twitter, я отвергаю это предложение», – написал он в твиттере.

Принцу и его инвестиционной фирме Kingdom Holding Company (KHC) принадлежит 5,2% доли Twitter.

В четверг стало известно, что Илон Маск, который недавно стал крупнейшим акционером Twitter – владельцем 9,2% акций, предложил купить компанию за 41,39 млрд долларов ($54,20 за акцию). При этом он принял решение не входить в совет директоров компании.