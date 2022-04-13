Россияне забрали из банков валюту почти на $10 млрд

Валютные сбережения населения в российских банках в марте сократились на $9,8 млрд. Такие данные привел Центробанк России. Наибольший отток валюты со счетов и депозитов наблюдался в первую декаду месяца и прекратился на последней неделе марта, передает РБК.

В марте ЦБ на полгода запретил кредитным организациям выдавать клиентам-физлицам на руки любую иностранную валюту, кроме долларов, и ввёл лимит в $10 000 на снятие средств. С 11 апреля регулятор разрешил банкам выдавать в пределах лимита евро, а с 18 апреля клиенты смогут покупать наличную валюту в отделениях. В ЦБ заявили, что валютные сбережения граждан в банках в феврале снизились на 186 млрд рублей без учёта валютной переоценки и процентов.

Значительный отток средств населения с валютных счетов и депозитов продолжился второй месяц подряд и мог быть более значительным, чем в феврале. Как следует из статистики ЦБ, в феврале валютные сбережения граждан в банках сократились на 186 млрд руб., но эта величина не учитывает валютную переоценку из-за изменения курса рубля и начисленных процентов. По состоянию на 1 февраля (последние доступные данные), всего россияне держали на счетах в банках $90,6 млрд.