Особо опасного террориста ПКК задержали в Ираке

Силы безопасности Турции задержали и доставили в страну особо опасного члена террористической Рабочей партии Курдистана Абдулкерима Йылмаза. Об этом сообщает Anadolu.

Согласно полученной информации, боевик был схвачен в результате спецоперации Национальной разведывательной организации Турции (MIT) на севере Ирака. Сообщается, что Йылмаз сдался силовикам в результате проведенной ими разъяснительной работы.

Террорист, находящийся в розыске с 2015 года, обвинялся в пособничестве деятельности PKK/KCK в районе Шемдинли юго-восточной турецкой провинции Хаккари. После того как его объявили в розыск, Йылмаз нелегально перебрался на территорию Ирака.