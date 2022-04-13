США отказались отменять санкции против Ирана
Власти США не соглашались разморозить активы Ирана в третьих странах, заблокированные по инициативе Вашингтона, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает ТАСС.
Прайс заявил, что США отказались отменить санкции против Ирана, объяснив несогласие страны снять ограничения позицией по иранской ядерной сделке.
«Все наши санкции сохраняются и будут сохраняться, пока мы не сможем обеспечить общее возвращение к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», – отметил пресс-секретарь Госдепа, добавив, что в СМИ транслировались «ложные утверждения о сделках по задержанным лицам» и о санкциях. По его словам, переговоры по СВПД и освобождению граждан США, находящихся в Иране, продолжаются. «К сожалению, на самом деле у нас нет каких-либо прорывов, о которых мы могли бы объявить», – заявил Прайс.