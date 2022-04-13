США считают, что Китаю придется сделать выбор в ситуации вокруг Украины

Властям КНР рано или поздно придется сделать выбор в ситуации вокруг Украины. Как передает ТАСС, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе видеоконференции, организованной Мичиганским университетом.

Блинкен напомнил, что ранее Россия и Китай приняли совместное заявление, в котором подчеркивается, что дружба между ними «не имеет границ». «Думаю, сейчас в некотором роде проверяется, каковы эти границы. Поскольку Китай находится в затруднительном положении, - отметил госсекретарь США. – Он неоднократно заявлял, что его политика основана, помимо прочего, на соблюдении Устава ООН и на принципах, которые лежат в его основе».

По словам Блинкена, «данным принципам сейчас брошен вызов» из-за вторжения РФ в Украину. По его мнению, это сказывается на репутации Китая в мире.