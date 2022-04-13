Зеленский: 24 февраля сильные мира сего советовали Украине сдаться

За 50 дней войны Украина показала свою стойкость, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам, отметив, что многие мировые лидеры за это время показали себя с неожиданной стороны.

–Мы отстояли большую часть нашей страны. Я вспоминаю первый день вторжения. 24 февраля мне говорили, в том числе сильные мира сего, что нет уверенности в том, выстоим ли мы. Все сочувствовали. Многие советовали покинуть страну. Советовали фактически сдаться», - приводит слова Зеленского РБК-Украина.

Президент Украины также заявил, что тогда главы других государств не знали украинцев, не знали, насколько они смелые. По мнению президента Украины, последние 50 дней показали всему миру, что «мы хотим жить так, как нам этого хочется. А люди, чья армия впервые в жизни видит унитазы и крадет обычную бытовую технику, не сможет навязать украинцам своей точки зрения».