Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 01:47

С первых дней российско-украинской войны Москва заблокировала все ведущие информационные и аналитические сайты Азербайджана на территории России. В ряду запрещенных сайтов, наряду с изданиями оху.аз и минвал.аз, оказался и наш ресурс. В официальном обращении Роскомнадзора – странной и забавной госструктуры в цивилизованном мире, – адресованном нашей редакции, содержалось более чем странное требование: удалить сообщения и выступления официальных лиц Украины. Роскомнадзор выдвинул ультиматум – удалить сообщения в течение 24 часов. В противном случае нам угрожали блокировкой по всей территории России. Но сам же неосоветский Надзор лишил нас права выбора между этикой несоветской журналистики, обязанной бесстрастно освещать позицию обеих сторон конфликта, и позорной участью послушных конформистов. Спустя несколько часов после уведомления Роскомнадзора российские власти, ссылаясь на формальное решение Генпрокуратуры России от 24 февраля, приостановили деятельность нашего информационного ресурса. Важное примечание: за все время войны Роскомнадзор не заблокировал ни один информационный ресурс Армении, а также других стран СНГ. Азербайджанские информационные ресурсы приравняли к антагонистической платформе стран Запада.

Зададимся справедливым вопросом: какую роль играют азербайджанские сайты на российском информационном пространстве? Капля в море. Речь идет не об ограничении влияния азербайджанского инструментария, а о публичном демарше. Методе принуждения. Попытке лишить азербайджанское общественное мнение естественного права на собственное суждение и отношение к российско-украинской войне, которую в России все еще называют спецоперацией. Это попытка информационной экспансии и политическое средство давления на гражданское общество суверенной страны. Средство лишить нас кредо! В российском госаппарате прекрасно понимают, что азербайджанские сайты не способны перевернуть представления россиян о характере войны. Но в восставшем из пепла Главлите убеждены, что этой санкцией можно донести и довести до Баку свое недовольство освещением позиции украинской стороны. С недавних пор в Москве решили, что Украина, как и прочие суверенные государства, соседствующие с расползающимся «русским миром», не имеет права на собственное оценочное суждение. Окраина должна исполнять, а не размышлять и тем более рассуждать вслух. Конечно же, зловещие щупальца национал-шовинистической части российского общества еще не могут дотянуться до редакций в Баку. Сложно организовать нападения на журналистов и залить алой краской, как Муратова. Или выстрелить в окно редакции. Как в Киеве обстреляли офис Гордона. Руки чешутся, но импульсивная война с бандеровцами, нацистами и либерастами за расширение «средневекового русского мира» натолкнулась на непреодолимую скалу – сопротивление целого народа. Получается, что ради возвращения в российский эфир надо обзывать украинцев нацистами и солдатами Вермахта. Нам предлагают жить по лжи, носить георгиевскую ленточку и выбить на лбу клеймо с буквой Z. Нам навязывают жизнь по лжи и без совести, как говорил канонизированный нынешней российской властью Александр Солженицын. Конечно же, мы отвергли этот путь. И, кажется, потеряли возможность вернуться в российский эфир…

А тем временем в Баку денно и нощно, во всю мощь вещают российские СМИ. Эти телеканалы и информационные сайты рассказывают азербайджанским читателям и зрителям, что Украина – это искусственное образование, которое должно быть расчленено на несколько «Россий», а украинцы – самые настоящие русские. Что Киев должен быть разрушен, Харьков – стерт с лица земли, а Донбасс – перечеркнут карандашом Ставки. А в будущем надо возродить и Польскую Русь, не забыть и о Литовской Руси. С этих же СМИ нам рассказывают, что Карабах – это древняя армянская земля, а армяне – мученический народ, подвергнутый геноциду в Турции и Азербайджане. Докатились и деградировали до того, что Симоньян взялась за пропаганду фашистской буквы Z в Карабахе. С какой целью? Пусть разбираются азербайджанские спецслужбы. Но российские телеканалы отравляют не только души, но и умы, приобщая их к политике справедливого экспансионизма и необратимой колонизации. Российский зомбоящик превратился в химическое оружие воинствующей ксенофобии и политической агрессии. И постепенно часть азербайджанского общества начинает «прозревать», беспрестанно задаваясь вопросом – а может, быть и мы – часть этого самого мистического мира, который поклоняется войне и дьявольской букве Z, ставшей символом убийства детей, женщин, стариков и узников Освенцима. Российские телеканалы потеряли искомую роль источника информации, они токсичны, вредоносны и стали угрозой для национального суверенитета всех евразийских государств. Краеугольный камень российской пропаганды – теория о высшей нации и Первопрестольной империи, а все остальные народы обязаны стоять на службе у «русского мира». Поэтому деятельность этих СМИ стала прямой угрозой и для национальной безопасности Азербайджана.