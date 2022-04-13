В Пентагоне назвали число российских военных в Украине

На территории Украины сейчас находится 65 боеспособных батальонно-тактических групп (БТГ) российской армии, это около 45 тысяч военных. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Пентагоне.

По его словам, российские войска, покинувшие северную Украину, начали появляться в северной части Донбасса в рамках подготовки масштабного наступления. "У них уже есть значительное количество сил в регионе. По нашим оценкам, внутри самой Украины в общей сложности находится 65 боеспособных батальонных тактических групп. И они действительно находятся в восточных и южных частях Украины. За пределами юга и востока Украины оперативных БТГ действительно нет", - цитирует телеканал источник.

По имеющейся информации, в ближайшие дни в Украину собираются ввести новые батальонно-тактические группировки.