Армения начала оплачивать российский газ в рублях

«Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — заявил Керобян в интервью российскому изданию.

Армения начала осуществлять платежи за российский газ в рублях, сообщил министр экономики республики Ваан Керобян в интервью РБК.

По его словам, ценообразование происходит в долларах, но оплата осуществляется в рублях.

«Действительно, контракт «Газпрома» на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется», — подтвердил РБК официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Газпром» является единственным поставщиком природного газа в Армению, который продается потребителям. Оператор газотранспортной сети Армении — «Газпром Армения», стопроцентная «дочка» «Газпрома». Цена российского газа для Армении составляет $165 за 1 тыс. куб. м. В 2021 году Армения закупила в России газ на $414 млн и нефтепродуктов — еще примерно на $270 млн.

РБК напоминает, что в конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, который устанавливает, что российский газ теперь должен продаваться за рубли. Но это касается только «недружественных стран» — в первую очередь, членов Евросоюза, которые ввели санкции против России. Армения не присоединялась к этим санкциям. Но еще 23 марта вице-премьер республики Мгер Григорян заявил, что Армения ведет переговоры с Россией о расчетах в рублях.