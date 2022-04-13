Проблемы занятости женщин обсудил Сахиль Бабаев с делегацией Азербайджано-Французской торгово-промышленной палаты

В пресс-службе министерства сообщили, что на встрече обсуждались вопросы сотрудничества и возможные проекты по дальнейшему расширению деятельности Комитета женщин-профессионалов в рамках Палаты, устранение гендерного неравенства, проводимая работа по расширению возможностей трудоустройства женщин.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил, что национальное законодательство по вопросам гендерного равенства усовершенствовано на основе соответствующих международных конвенций. Он отметил, что дискриминация женщин и мужчин в сфере труда и занятости запрещена законом. И сообщил, что подготовлен проект поправок в трудовое законодательство, направленный на расширение возможностей трудоустройства женщин и обеспечение гендерного равенства.

Министр отметил программы занятости, реализуемые для расширения возможностей трудоустройства женщин. Он также сообщил, что при реализации этих программ приоритет отдавался женщинам. В результате в прошлом году более 4 400, а в первом квартале этого года 1 005 женщин были вовлечены в программу. Им была оказана поддержка в создании малого бизнеса.

Сахиль Бабаев сообщил, что для женщин организовывается профессиональное обучение в соответствии с требованиями рынка труда. В продолжение этой работы в прошлом году и в первом квартале текущего года в программу профессионального обучения были вовлечены около 1000 женщин.

Информируя о реформах в сфере труда и занятости, социального обеспечения, министр отметил, что особое внимание уделяется сотрудничеству с работодателями, а также компаниями, представленными в Азербайджано-Французской торгово-промышленной палате.

Председатель правления Палаты Тейба Гулиева отметила реформы в социальной сфере, а также в сфере трудовых отношений, занятости, важность подобных встреч для обмена мнениями и информацией.

Основной миссией Азербайджано-Французской торгово-промышленной палаты, созданной в 2014 году, является дальнейшее развитие деловых и торговых отношений между Азербайджаном и Францией. В настоящее время членами Палаты являются около 50 местных и международных компаний.