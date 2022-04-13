Мощные взрывы в Киеве
В Киеве произошла серия мощных взрывов, сообщают украинские телеграм-каналы.
Очевидец рассказал BBC, что взрывы прогремели на юго-западе украинской столицы.
В Киеве произошла серия мощных взрывов, сообщают украинские телеграм-каналы.
Очевидец рассказал BBC, что взрывы прогремели на юго-западе украинской столицы.
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