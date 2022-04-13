Рафаэль Физиев, единственный азербайджанский боец в UFC - самой популярной организации в смешанных единоборствах (ММА), провел в четверг мастер-класс в бакинской Академии Renzo Gracie.

Семинар вызвал большой интерес. В нем приняли участие больше спортсменов и тренеров, чем ожидалось.

Напомним, Рафаэль Физиев прибыл в Баку по приглашению Министерства молодежи и спорта. Отец Рафаэля – азербайджанец. Сам он долгие годы выступал под флагом Кыргызстана, но прошлой осенью отказался выступать за эту страну. Это первый приезд Физиева на родину отца.

В активе 29-летнего бойца, выступающего в легком весе, шесть поединков в UFC, в которых он одержал пять побед. Всего же в смешанных единоборствах на счету Рафаэля 11 побед и 1 поражение.