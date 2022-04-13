Лидер датских ультраправых публично сжег Коран
В шведском городе Линчепинг, что на юге страны, лидер датского ультраправого движения «Жесткий курс» (Stram Kurs) Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман - Коран.
Anadolu сообщает, что в сопровождении полиции Палудан прибыл на одну из площадей квартала, где преимущественно проживают выходцы из мусульманских стран. Здесь он бросил на землю принесенный с собой Коран и поджег его зажигалкой. Возмущенные горожане призвали полицию не допустить провокации со стороны расистского лидера. Однако правоохранители проигнорировали это требование, что вызвало беспорядки в районе, отмечает турецкое агентство. Протестующие перекрыли дорогу и забросали полицейских камнями.