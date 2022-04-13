Пентагон: гибель «Москвы» стала «большим ударом» для российского флота

Затопление российского военного корабля «Москва», которое произошло в четверг после крупного пожара на борту судна, стало «большим ударом» по военно-морской мощи России в Черном море. Reuters сообщает, что об этом заявили в Пентагоне.

«Это большой удар по Черноморскому флоту, это... был важнейший компонент в рамках их попыток установить своего рода господство в Черном море, - сказал в интервью CNN официальный представитель Пентагона Джон Кирби. – Это повлияет на их способности».

Кирби сказал, что Соединенные Штаты не могут подтвердить точную причину гибели корабля. «Мы также не в состоянии опровергнуть версию украинской стороны, - добавил он. - Вполне вероятно и возможно, что они действительно атаковали его ракетой «Нептун» или, может быть, чем-то еще».