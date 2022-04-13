ЦРУ советует «не относиться легкомысленно» к ядерной угрозе Москвы

К угрозе применения Россией тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности в Украине нельзя относиться легкомысленно, однако ЦРУ не располагает практическими доказательствами того, что Москва действительно планирует пойти на столь крайние меры, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Reuters пишет, что директор ЦРУ заявил о «возможном безрассудстве» и неудачах Владимира Путина, чьи силы понесли тяжелые потери и были вынуждены отступить из нескольких районов на севере Украины после неудачной попытки захвата Киева. По этим причинам «никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, связанной с потенциальным применением тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности», сказал Бернс.

Но, несмотря на «риторические заявления» Кремля о приведении крупнейшего в мире ядерного арсенала в состояние повышенной боевой готовности, «мы не видели много практических доказательств развертывания или размещения войск, которые могли бы усилить эту обеспокоенность», добавил глава ЦРУ.

Говоря, что именно двигало президентом РФ при принятии решения о начале войны против Украины, директор ЦРУ отметил, что Путин считал, что европейские союзники Вашингтона слишком заняты собственной внутренней политикой, а также возлагал надежды на «защищенные от санкций» валютные резервы России. «Путин оказался неправ по каждому из этих пунктов», - сказал Бернс.