Евросоюз поэтапно откажется от российской нефти

Евросоюз готовит поэтапный отказ от импорта российской нефти, сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, поэтапный запрет позволит дать время Германии и другим странам для того, чтобы договориться с альтернативными поставщиками. Такой же подход Евросоюз использовал при введении запрета на российский уголь, выделив четыре месяца на переходный период — эмбарго начнет действовать с августа 2022 года, отмечает газета.

Издание пишет, что тема запрета на поставки нефти из РФ не будет обсуждаться в ЕС до 24 апреля — на этот день во Франции назначен второй тур президентских выборов. ЕС нужно «убедиться в том, что влияние на цены на газ не поможет правому кандидату-популисту Марин Ле Пен и не подорвет шансы на переизбрание президента Эммануэля Макрона», пишет СМИ.