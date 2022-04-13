По мнению Пентагона, Киеву и другим украинским городам угрожают ракетные обстрелы России. Об этом, как передает «Укринформ», сообщил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

«Да, конечно, у России есть возможность нанести удар по Киеву», - заметил Кирби в ответ на просьбу прокомментировать заявления кремля о намерении нацелить свои ракеты на «центры принятия решений».

Представитель Пентагона подчеркнул, что даже когда Россия начала отводить свои войска от украинской столицы, от Чернигова, с северной части Украины, в США не считали, что Киев обошел опасности, особенно с воздуха.