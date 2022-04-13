Зеленский прокомментировал потопление крейсера «Москва» и угрозы Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил причастность военных ВСУ к потоплению российского флагманского корабля, крейсера, «Москва». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в интервью BBC.
«Я думаю только о том, что происходит с нашими войсками. Меня волнует, что происходит с нашей армией и с нашими Вооруженными силами Украины, потому что они защищают нашу страну», - сказал глава государства.
Он также отметил, что его не интересует, что происходит в российской армии, которая напала на Украину и блокирует Черное море.
«Если она (армия РФ, – ред.) уменьшится, то это неплохо», - добавил Зеленский.
Президент также прокомментировал угрозы Киеву, которые поступили от Кремля после «инцидентов» в Белгороде. Зеленский подчеркнул, что Украина серьезно относится к угрозам, поскольку они связаны с гибелью украинцев.
«Мы не боимся ни одной из угроз Российской Федерации при этом. Мы должны отвечать на все угрожающие нам шаги Российской Федерации», - сказал Зеленский.
Напомним, Россия подтвердила, что крейсер «Москва» затонул. Минобороны РФ не подтверждает, что по крейсеру «Москва» был нанесен удар украинскими противокорабельными ракетами «Нептун».