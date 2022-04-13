Зеленский прокомментировал потопление крейсера «Москва» и угрозы Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил причастность военных ВСУ к потоплению российского флагманского корабля, крейсера, «Москва». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в интервью BBC.

«Я думаю только о том, что происходит с нашими войсками. Меня волнует, что происходит с нашей армией и с нашими Вооруженными силами Украины, потому что они защищают нашу страну», - сказал глава государства.

Он также отметил, что его не интересует, что происходит в российской армии, которая напала на Украину и блокирует Черное море.