Ситуация в регионах Украины: в Донецкой области по всей линии фронта продолжаются бои
Руководители областей сообщают о взрывах в Киевской и Херсонской областях, обстрелах в Харьковской и Луганской областях, боях на Изюмском направлении и в Донецкой области, пишет "Украинская правда" со ссылкой на сводку глав областных военных администраций.
"В Киевской области были слышны взрывы в Васильковской общине, по предварительным данным, сработало ПВО. В Харькове ночью продолжались обстрелы жилых кварталов, было несколько пожаров. По области российские военные за сутки обстреляли Золочев, Дергачи, есть пострадавшие. Кроме того, идут бои в Изюмском направлении”, - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в Луганской области 24 обстрела, двое погибших и двое раненых. Также по всей линии фронта на Донетчине идут боевые действия. За сутки обстрелам подверглись Мариуполь, поселок городского типа В.Новоселка, село Заречное, города Угледар, Краматорск, Бахмут и населенные пункты Краматорского района. За сутки – 3 погибших и 7 раненых.
Отмечается, что в Мариуполе ситуация не меняется. Украинские военные противостоят российской армии, несмотря на блокаду, которая длится с 1 марта. В Херсонской области были слышны взрывы и обстрелы.
Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, в Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях.