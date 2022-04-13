Ситуация в регионах Украины: в Донецкой области по всей линии фронта продолжаются бои

Руководители областей сообщают о взрывах в Киевской и Херсонской областях, обстрелах в Харьковской и Луганской областях, боях на Изюмском направлении и в Донецкой области, пишет "Украинская правда" со ссылкой на сводку глав областных военных администраций.

"В Киевской области были слышны взрывы в Васильковской общине, по предварительным данным, сработало ПВО. В Харькове ночью продолжались обстрелы жилых кварталов, было несколько пожаров. По области российские военные за сутки обстреляли Золочев, Дергачи, есть пострадавшие. Кроме того, идут бои в Изюмском направлении”, - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Луганской области 24 обстрела, двое погибших и двое раненых. Также по всей линии фронта на Донетчине идут боевые действия. За сутки обстрелам подверглись Мариуполь, поселок городского типа В.Новоселка, село Заречное, города Угледар, Краматорск, Бахмут и населенные пункты Краматорского района. За сутки – 3 погибших и 7 раненых.