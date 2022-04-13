Германия без промедления будет поставлять оружие Украине

Министерство экономики Германии одобрило поставки оружия Украине и продолжит это делать в будущем, заявил глава ведомства, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью медиагруппе Funke. Но пока это не относится к тяжелым танкам и истребителям, уточнил он.

"Мое ведомство отвечает за контроль над экспортом промышленной продукции – в этих рамках мы всё одобрили без промедления и будем также одобрять без промедления в будущем. Пока это не включает тяжелые танки или истребители", – цитирует Хабека РИА Новости.