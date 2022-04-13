Ереван предложил Анкаре открыть сухопутную границу для дипломатов

Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений может состояться в Вене, заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Есть предварительно понимание между сторонами, что следующая встреча может пройти в Вене", - сказал Унанян госинформагентству "Арменпресс".

Он также отметил, что Ереван предложил Анкаре на начальном этапе открыть сухопутную границу между странами для лиц с дипломатическими паспортами.

"Однако Турция пока не спешит с ответом. Надеемся, что по этому вопросу удастся достичь результата", - сказал Унанян.